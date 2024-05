"Quello sulle morti sul lavoro è un drammatico bollettino di guerra che si aggiorna purtroppo giorno dopo giorno. Domani, sabato 4 maggio, ricorre il 70esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla (a Roccastrada in provincia di Grosseto): un incidente, dove persero la vita 43 persone, rimasto ancora senza colpevoli e che fu liquidato assurdamente come tragica fatalità. Questa ricorrenza deve essere l'occasione non solo per ricordare le vittime ma per prendere atto che uno Stato civile e moderno ha il dovere di proteggere chi lavora e come la prevenzione rappresenti oggi lo strumento prioritario per salvare migliaia di vite. Un obiettivo comune che deve unire opposizione e maggioranza e sul quale non possiamo dividerci ".

Lo dichiara il deputato Pd, Marco Simiani.