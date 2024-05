"Il ministro Valditara ha firmato il decreto per il nuovo piano degli asili nido, che stanzia 734,9 milioni di euro per incrementare i posti negli asili nido pubblici. Un'ottima notizia per le famiglie, un investimento importante che darà un aiuto soprattutto alle mamme lavoratrici, permettendo una migliore conciliazione tra lavoro e maternità. Forza Italia ha sempre sostenuto l'importanza di migliorare e potenziare i servizi per la prima infanzia. Finalmente, con il governo di centrodestra, stiamo dando risposte concrete alle famiglie, alle donne, alle giovani coppie, promuovendo la natalità ma, al tempo stesso, sostenendo le mamme che desiderano, giustamente, lavorare. Questo, per noi, sarà sempre una priorità".

Così in una nota la deputata di Forza Italia Patrizia Marrocco.