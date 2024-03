Oleksii Danilov è il nuovo ambasciatore ucraino in Moldavia. Ad annunciarlo nel suo discorso serale il presidente Volodymyr Zelensky: "Ho approvato la sua candidatura come nuovo ambasciatore del nostro Stato nella Repubblica di Moldavia. Ha discusso con me la sua visione per il suo futuro lavoro per l'Ucraina". Zelensky ha altresì posto l'accento sull'importanza della Moldavia "sia dal punto di vista delle sfide alla sicurezza nella regione che della nostra cooperazione bilaterale".