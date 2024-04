“I nostri candidati sono bravi e seri. E noi non facciamo candidature finte: se ti candidi e passi, vai a Bruxelles. Non si usano le Europee per prendere in giro i cittadini: chi lo fa non merita il voto”. Lo ha dichiarato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una intervista a “Il Tempo”.

“A parole sulla giustizia va bene, ma nei fatti è tutto fermo. Io sono molto deluso da questa maggioranza. Rispetto a due anni fa il potere d’acquisto delle famiglie è sceso: basta andare al supermercato e al distributore per capirlo – ha osservato Renzi -. Se ci fosse un’opposizione seria picchierebbe su questo, anziché sui temi che piacciono ai salotti radical-chic. E sulle Europee: ma come si fa a fare una campagna per dire meno Europa? Vent’anni fa dire meno Europa significava dire più Padania. Ma oggi significa dire più Cina. Io voglio un’Europa diversa. Ma la possiamo costruire solo camminando verso gli Stati Uniti d’Europa. Altro che meno Europa", ha aggiunto.