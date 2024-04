"Le parole di Mantovano non fanno che confermare le preoccupazioni da noi espresse da tempo, e sostanziate sia nei nostri voti in Parlamento europeo nelle risoluzioni contro le ingerenze russe nei processi democratici interni alla Ue, sia nella proposta di legge depositata da Italia Viva per la creazione di una Agenzia sulla Disinformazione e per la Sicurezza cognitiva. Colpisce piuttosto che il partito del sottosegretario Mantovano non abbia tenuto conto di tali preoccupazioni solo pochi giorni fa, quando a Strasburgo si è allineato al putinismo di Lega e Movimento 5 Stelle astenendosi su un documento di indirizzo contro le indebite influenze russe in Europa. Al netto di ciò, Mantovano conferma che siamo in presenza di un fatto reale, che non si combatte solo con le dichiarazioni ma soprattutto con le azioni coerenti".

Lo afferma il capogruppo di Italia Viva al Senato, Enrico Borghi.