Saranno presenti in tutti e trentacinque i comuni toscani sopra i 15.000 abitanti chiamati al voto a giugno i candidati del Movimento giovanile di Forza Italia. Due di loro sono anche candidati alla carica di sindaco per il centrodestra: Lorenzo Santi a Cantagallo e Lorenzo Marchi a Montemurlo. La conferenza stampa di presentazione si è svolta nella sede di Forza Italia a Prato, alla presenza del sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi, delle tre parlamentari toscane del partito (il vicesegretario nazionale Deborah Bergamini, la coordinatrice di Prato Erica Mazzetti e la coordinatrice di Livorno Chiara Tenerini), il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana Marco Stella, il sindaco di Pontremoli e candidato alle Europee, Jacopo Ferri. Presenti il coordinatore regionale dei giovani azzurri, Matteo Scannerini e il responsabile nazionale dell'organizzazione fel movimento giovanile, Simone Leoni.

"Questa è la dimostrazione pratica - hanno sottolineato gli intervenuti - che nel nostro partito i giovani vengono valorizzati veramente e spronati a candidarsi nei Comuni, assumendosi grandi responsabilità. Il movimento giovanile svolge un ruolo importantissimo in Forza Italia e raccogliamo in questo senso l'invito sempre fatto dal Presidente Berlusconi a investire sui nostri giovani, che sono la classe dirigente di domani".

"Forza Italia, dal locale al nazionale fino alle Europee è centrale e determinante per vincere e governare - è stato sottolineato -. Con la forza dei valori e delle professionalità portiamo avanti il berlusconismo. Per Forza Italia le Europee sono un banco di prova importante, che ha spinto anche il nostro segretario nazionale Antonio Tajani s scendere in campo per l'ennesima volta per il partito, per gli italiani e per l' Europa. Siamo una forza rassicurante, fiduciosa e autorevole, e grazie ad un lavoro di squadra anche la Toscana farà la sua differenza".