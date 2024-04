Naim Qassem, da 32 anni il numero due di Hassan Nasrallah capo di Hezbollah, ha dichiarato a Beirut che gli scontri al confine tra Libano e Israele potranno concludersi solo una volta raggiunto un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. La notizia è stata riportata dall'emittente libanese "Lbci".

Chi sta cercando di ottenere la fine degli scontri in Libano "per dare sollievo a Israele in modo che possa continuare le operazioni a Gaza (…) ci sta invitando a sostenere il nemico israeliano”, ha detto Qassem, ricordando: “Noi stiamo dalla parte di Gaza e della Palestina (…) quindi il cessate il fuoco deve cominciare dalla Striscia".