"Mi complimento ancora con Forza Italia in Abruzzo per i risultati delle regionali, ma anche in Basilicata siamo andati bene. Se sommiamo anche le liste civiche di riferimento, alle due regionali siamo arrivati tra il 17 e il 18%. Questo mi fa ben sperare per le europee, perché il nostro obiettivo è superare il 10%, per poi puntare al 20% alle politiche". Lo afferma, Antonio Tajani, segretario di FI, a Pescara un evento elettorale.