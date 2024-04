"Oggi parliamo di prospettive per l'Ex Ilva e, per come si erano messe le cose, si tratta di una notizia positiva. Serve ripartire dalla siderurgia, un settore strategico che si era perso nelle nebbie per via di scelte sbagliate del passato. Abbiamo approvato un decreto che ha concesso un prestito ponte di 320 milioni di euro e nei prossimi giorni sarà presentato un piano industriale che serve proprio per sbloccare il prestito. Gli investimenti servono per riattivare gli altiforni attualmente chiusi, manutenere gli impianti e rilanciare gli investimenti da parte di altri partners che vogliono entrare nel business della siderurgia. Il settore siderurgico è uno dei più strategici del Paese sotto tutti i punti di vista, per ciò che produce, per l'indotto che comporta e perché partecipa in maniera significativa al Pil del Paese".

Lo ha detto Mauro D'Attis, deputato e commissario regionale di Forza Italia in Puglia, ospite a Tgcom24.