"Quello che facciamo oggi, con la presentazione dei candidati toscani del Movimento giovanile di Forza Italia alle amministrative, è un investimento sul futuro del nostro movimento. Molti di loro saranno la classe dirigente dell'immediato futuro del nostro movimento fondato da Silvio Berlusconi, che ha voluto e investito nei giovani perché, come diceva sempre, sono loro i semi che garantiranno lunga vita al nostro partito. Questo è quello che stiamo facendo e Stefano Benigni, vicesegretario e responsabile nazionale Fi giovani, ha capito che questa è la nostra strategia e la nostra identità, ovvero investire nei giovani".

Lo ha detto Deborah Bergamini, vicesegretario di Forza Italia, alla presentazione a Prato dei candidati del Movimento giovanile di FI alle elezioni amministrative dell'8-9 giugno, con Stefano Benigni, Maria Tripodi, Chiara Tenerini, Erika Mazzetti, Simone Leoni, Marco Stella e Matteo Scannerini.

"Sono tanti i giovani che ci chiedono di fare politica con noi e questo significa che il nostro movimento è attrattivo. Bisogna investire nel movimento universitario, negli Studenti per la Libertà, perché è lì che si creano le opinioni, le visioni del mondo e si rafforza la nostra presenza. Sono convinta che Forza Italia non solo farà un risultato straordinario alle Europee ma che in Toscana faremo un ottimo risultato, grazie alla forza delle nostre liste. Le prossime elezioni europee sono importanti non solo per Fi ma per l'Italia, votare per noi significa avere un'Italia più forte a Bruxelles, per questo serve un voto di lungimiranza", ha concluso.