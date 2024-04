"Sentire De Luca impartire lezioni di democrazia al Presidente del Consiglio fa sbellicare dalle risate. De Luca non può parlare di Costituzione perché non potrebbe parlare neanche di educazione. Chi è stato dirigente del Partito Comunista dovrebbe mettere prima allo specchio la sua storia. Se in Italia fossero venuti i sovietici che invocavano la libertà sarebbe stata una conquista più recente di quella che è. Quanto alla candidatura di Schmidt, dovrebbe pensare che esercita un suo diritto civile proprio come fa qualche professore universitario di Cassino che fa il Parlamentare.

La solita doppia morale del Governatore che dovrebbe guardare ad un palmo di naso per provare imbarazzo. De Luca sputa in cielo e vorrebbe raccontare che piove, anche a se stesso. Peraltro governa da nove anni e non ha fatto per la cultura campana neanche un decimo di quello che Sangiuliano ha fatto in appena diciotto mesi". Lo dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.