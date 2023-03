"Bisogna far cessare immediatamente le ostilità ripristinando il diritto internazionale. Non si può accettare che, per quanto uno Stato possa avere delle pretese territoriali ed esigenze di difesa delle etnie presenti in altri paesi, questo possa avvenire con l'invasione di un altro Paese. Questo è un principio dal quale non si può retrocedere". Lo afferma Michele Emiliano, governatore della Puglia, a margine di un incontro nella prefettura di Bari con l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk.

"Tutte le guerre si risolvono soprattutto con la diplomazia: se questa non riprende il centro del dialogo la guerra è in grado di andare in escalation in situazioni drammatiche", ha aggiunto.