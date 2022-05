"L'Ucraina resta disposta a impegnarsi in colloqui diplomatici con la Russia per sbloccare le forniture di grano e raggiungere una soluzione politica alla guerra, ma ha Kiev non accetterà ultimatum da Mosca. Kiev non ha ricevuto nessun feedback positivo dalla Russia e il Cremlino preferisce le guerre ai colloqui. Siamo pronti a parlare, ma siamo pronti per una conversazione significativa basata sul rispetto reciproco, non sugli ultimatum russi". Lo ha affermato il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.