"Iniziamo con un certo grado di ottimismo ed è importante discutere tra i ministri come coordinare meglio la fase che abbiamo davanti. Questo è il momento giusto, il recovery sta arrivando agli Stati membri". Lo ha dichiarato il commissario Ue all'economia, Paolo Gentiloni, nel coso dell'Eurogruppo in Slovenia. E aggiunge: "Non cerchiamo solo un recupero ma una crescita sostenibile, questo significa che dobbiamo continuare a supportare le politiche fiscali e aprire il dibattito sul futuro della governance con lo scopo di avere questa crescita sostenibile".