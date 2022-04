“Il Presidente Mattarella ha ribadito al Consiglio d’Europa l’impegno dell’Italia nella costruzione della pace, in un mondo in cui nessuno può sentirsi estraneo agli altri. La guerra lampo in Ucraina è una illusione, la pace richiede un lavoro paziente e tenace!”

Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, partecipando all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa