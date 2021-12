L’ultima direttiva del governo talebano prevede il divieto di viaggiare, per oltre 72 chilometri, per le donne afghane se non scortate da un parente maschio. Lo riporta Afp.

Il ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio ha inoltre raccomandato a tutti i proprietari di veicoli di non offrire passaggi alle donne che non indossano l’hijab islamico.