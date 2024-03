E' stato sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Edilizia tra la Confapi Aniem e le organizzazioni sindacali FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

Il rinnovo è stato sottoscritto a seguito dell'accordo raggiunto sul salario lo scorso 11 ottobre 2022 e interessa 60mila lavoratrici e lavoratori nel settore edile.

Soddisfatta tutta la Confapi Aniem, la categoria edile in seno alla Confapi. "C'è una grande soddisfazione soprattutto perché questi accordi sono un avanzamento per tutto il sistema edile" afferma Andrea Bottai, Vice Presidente nazionale di Confapi Aniem e Presidente di Confapi Aniem Toscana. "La Toscana ha portato il proprio contributo, in particolare per quanto riguarda l'EVR, che permetterà alle imprese che stanno attraversando crisi temporanee la riduzione dell'erogazione dell'istituto. Gli accordi inoltre, come già detto dal nostro Presidente nazionale Del Piano, sono migliorativi anche per l'attività delle aziende, soprattutto le intese su apprendistato, bilateralità e equivalenza delle tutele normative ed economiche del CCNL Confapi Aniem in attuazione dell'art.11 del Codice Appalti."



Si dicono - si legge in una nota nazionale - soddisfatte anche le organizzazioni sindacali, che, considerata la particolare situazione storica e politica, giudicano il rinnovo un risultato positivo. "Un rinnovo che punta soprattutto alla qualificazione del settore – dichiarano per i sindacati i Segretari nazionali Sannino, Raghitta, Di Franco - attraverso il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori con un più massiccio ricorso alla formazione, alla specializzazione e alla competenza dell'impresa. Un ruolo importante, come sempre, è rappresentato dalla formazione dei lavoratori in particolare sulla sicurezza, unita ad un sistema premiale per le imprese virtuose che contribuiscono alla riduzione del fenomeno del sottoinquadramento dei lavoratori, in una logica di contrasto efficace al dumping contrattuale".