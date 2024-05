"Ancora una volta Fitto si conferma il Ministro contro il #Sud e non per il Sud. Due anni fa, mentre col governo Draghi negoziavamo con Bruxelles la proroga di decontribuzione Sud, faceva il maestrino dai banchi dell’opposizione, chiedendo che la misura fosse resa strutturale e tuonando contro l’incertezza con cui dovevano fare i conti #lavoratori e #imprese. Ora ha cambiato idea e ha deciso di far scadere lo sgravio a giugno, lui sì lasciando all’improvviso le imprese nell’incertezza più assoluta.

Polemiche strumentali allora, un altro intervento contro il Mezzogiorno adesso. C'è poco da aggiungere. Parlano i fatti" lo scrive su X la presidente di Azione, Mara Carfagna.