«Le opinioni del no vax Berlato sono un insulto alle decine di migliaia di vittime del Covid, uno schiaffo agli italiani che hanno necessità di un'Italia capace di garantire una sanità pubblica di qualità nonché di avere un'Europa più forte nei confronti di dittatori come Putin rispetto al quale esponenti alla Berlato continuano ad avere un atteggiamento ambiguo e pericoloso. Fratelli d'Italia non ha compreso che l'Europa è una cosa seria e che è una grande sfida di politica interna. La prossima legislatura dovrà essere costituente attribuendo competenze sul piano della politica estera e della difesa comune e abolendo l'unanimità e il veto.

Il Parlamento europeo ha bisogno di rappresentanti preparati non di chi crede agli stregoni e ai complottisti». Lo afferma l'eurodeputata del Partito Democratico Alessandra Moretti.