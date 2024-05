"Con noi la Sardegna torna al centro dell’Europa e comincia una sfida chiamata ‘futuro’ per tutte le isole dell'UE", ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e responsabile del Dipartimento Insularità di Forza Italia, durante la conferenza stampa di presentazione dei candidati sardi alle elezioni europee, Michele Cossa e Maddalena Calia. “Una squadra con le carte in regole per guidare la ‘rivoluzione’ delle isole in Europa”, ha aggiunto, sottolineando che le regioni insulari dell’UE, con una popolazione di oltre 20 milioni di abitanti (il 4,6% dell’intera popolazione UE) e distribuite su 2400 isole appartenenti a 13 stati membri, necessitano di un vero movimento europeo delle isole. "Gli interventi compensativi sono importanti, ma ancora di più lo sono le azioni per sviluppare il nostro potenziale legato al paesaggio, all’ambiente, alla cultura, al patrimonio archeologico", ha enfatizzato Cappellacci. Questo movimento affronterà i nodi storici sulla continuità territoriale per le persone e le merci, gli aiuti di Stato, la fiscalità di vantaggio, le condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Forza Italia, unendo le forze con le compagini che si riconoscono nei valori liberali, moderati ed europeisti, rafforza la sua posizione centrale nella scena politica. In Sardegna, questa alleanza si qualifica con una consolidata cooperazione con i Riformatori sui temi autonomisti, dai trasporti alle entrate, fino allo storico riconoscimento dell’insularità nella Costituzione. "La nostra non è una somma di voti e le qualità dei nostri candidati vanno ben oltre la residenza: sono sardi che da sempre si battono per la nostra isola con coraggio, competenza e con la capacità di conseguire risultati importanti per la nostra terra", ha concluso Cappellacci.