“L’Istituto tecnico agrario di Grosseto ‘Leopoldo II di Lorena’ festeggia 85 anni di attività. Si tratta di un traguardo straordinario per una scuola tra le più antiche e prestigiose nel nostro Paese che ha saputo rinnovarsi nel corso dei decenni, formando competenze e supportando la trasformazione economica e produttiva locale. Il Leopoldo II ha dato e continua a dare a migliaia di giovani l’opportunità di formarsi e lavorare a stretto contatto con le peculiarità e le ricchezze locali. Si è trattato di uno scambio proficuo e simbiotico. La vocazione agricola della Maremma non è stata portata avanti solo grazie alle bonifiche ma anche all’attività didattica e formativa di questo istituto che ha tessuto un legame indissolubile fra studenti e territorio, tradizione e modernità, cultura del lavoro ed opportunità di crescita professionale". Lo dichiara il deputato toscano del Pd Marco Simiani, capogruppo dem in commissione Ambiente.

"La scuola - ha concluso Simiani - grazie al lavoro di dirigenti e docenti e personale tecnico appassionati e preparati, ha indirizzi che coprono tutta la filiera ambientale, agricola, produttiva, culinaria e ricettiva e sono una delle maggiori garanzie sullo sviluppo e sulla crescita sostenibile delle nostre zone. Per l’istituto tecnico agrario il futuro è sempre in anticipo. L’innovazione della didattica è confermata dalle autorevoli collaborazioni instaurate nel corso degli anni, come ad esempio il C.RI.S.B.A., il Centro di Ricerche Strumenti Biotecnici nel settore Agricolo-forestale. Un laboratorio dotato delle più moderne apparecchiature scientifiche per lo studio della microbiologia del suolo, per le colture cellulari vegetali in vitro, fornisce infatti esperienze dirette e supporto scientifico sul campo necessario al superamento di specifiche problematiche territoriali”.