"L'esperienza di Paesi dove la variante Delta ha preso a diffondersi un mese prima dell'Italia ci indica che il Covid potrebbe essere declassato a un'influenza con un semplice gesto. Se tutta la popolazione si sbrigasse a vaccinarsi il rischio di piangere altri morti diventerebbe insignificante".

Lo dice l'immunologo e membro del Cts, Sergio Abrignani, al Corriere della Sera.

"Sono sempre 2,4 milioni gli over 60 scoperti, il 15%. Sono un grande problema in effetti - spiega. Il 98% dei decessi riguardano queste fasce d'età. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno. In Italia i no-vax sono sensibilmente meno rispetto alla Francia e all'Inghilterra - aggiunge. Credono più al preparatore atletico che alla scienza. Non ci sono giustificazioni. Purtroppo i social fanno da amplificatori".