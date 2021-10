PA, Di Cola (Fp Cgil): “Situazione sotto controllo. I lavoratori che non hanno il green pass sono meno del 10%, siamo convinti che questa percentuale scenderà ancora di più nei prossimi giorni”

Natale Di Cola, segretario Fp Cgil di Roma e del Lazio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sul green pass nella Pa. “Noi contiamo che i lavoratori che non hanno il green pass siano meno del 10%, siamo convinti che questa percentuale scenderà ancora di più nei prossimi giorni –ha affermato Di Cola-. Sui controlli, ci sono amministrazioni avanzate che fanno il controllo elettronico e altri che invece lo fanno con personale di vigilanza, altri ancora fanno il controllo a campione. Ci preoccupano altri problemi, ad esempio che in pochissimi casi si sono fatti dei provvedimenti sulla flessibilità, sulla pianificazione degli orari, si è persa l’ennesima occasione da questo punto di vista. Noi volevamo una legge per rendere obbligatoria la vaccinazione, l’obiettivo deve essere quello di superare questa pandemia".