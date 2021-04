Leggo questa notizia (Andrea Romano: "Da due mesi non riesco a seppellire mio figlio") e resto semplicemente atterrito.

Non sapevo nulla e non ho parole.

Credo di non avere mai avuto neanche mezza cosa politica in comune con Andrea Romano, ci scanniamo dialetticamente da sempre e immagino che se potesse mi darebbe metaforicamente fuoco, ma non esiste al mondo una cosa così.

È un dolore troppo grande, una tragedia troppo immane: qualcosa di così sconvolgente che non dovrebbe neanche esistere in natura. Non so nulla della vicenda politica, ma una situazione simile non è concepibile.

Voglio qui abbracciare - per quel che vale il mio abbraccio, e dunque assai poco - Andrea Romano e la sua famiglia.

Perdiamo tutta la vita a scornarci sulle sciocchezze, e quando la realtà irrompe in tutta la sua brutalità non siamo mai pronti.

Sono davvero senza parole.