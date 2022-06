Guido Crosetto, ex FDI, ha pubblicato il seguente tweet:

"A nessuno di sx verrebbe mai in mente di votare, al ballottaggio, un rappresentante del cdx. Ed è normale, giusto. A Verona invece sembra normale non andare a votare il Sindaco uscente, Sboarina, per gli screzi con Tosi, facendo vincere la sx. A me pare solo stupido".