"Apprendiamo con stupore - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - che alcuni cittadini umbri, in particolare di Città di Castello sarebbero stati vaccinati a Sansepolcro. Una cosa che, se verificata sarebbe anomala ed è quindi doveroso capire perchè queste persone abbiano potuto vaccinarsi in un luogo dove non sono residenti. Ci sorge, dunque, il dubbio che il portale per le prenotazioni non riesca, pertanto, ad identificare chi risieda o meno in Toscana, permettendo, quindi, anche ad individui abitanti nelle regioni limitrofe, di potersi, potenzialmente, vaccinare da noi. Insomma pensiamo che l'Asl debba dare spiegazioni in merito a questa vicenda che potrebbe essere anche non un episodio isolato. Per tale motivo - conclude Elisa Montemagni -, redigeremo un'interrogazione per fare piena luce su un fatto che ci lascia quantomeno perplessi per le sue dinamiche".