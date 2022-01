La Giunta Capitolina si è riunita nella mattinata del 31 dicembre, ed ha approvato le delibere all’ordine del giorno, tra le quali quella relativa alla proroga della normativa transitoria Covid per la validità delle occupazioni di suolo pubblico; il progetto di fattibilità relativo all’accordo quadro triennale per interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici; una delibera sulla manutenzione e l’efficientamento energetico di immobili Erp e scuole; e un provvedimento che consentirà di alimentare un sistema di premialità per gli utenti nell’approccio MaaS - Mobility as a Service.

Proroga della normativa transitoria Covid per la validità delle occupazioni di suolo pubblico

La Giunta ha votato la delibera, che sarà sottoposta all’Assemblea Capitolina, che proroga la data di scadenza prevista per la disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico funzionale agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In questo modo l’Amministrazione si adegua alla normativa nazionale, che ha prorogato lo stato di emergenza Covid-19 fino al 31 marzo 2022. Il limite per le concessioni di suolo pubblico con esenzione del canone era fissato al 31 dicembre 2021 e viene così prorogato al 31 marzo 2022.

“Abbiamo lavorato a ritmi serrati negli ultimi giorni, e per questo ringrazio i miei uffici - spiega Monica Lucarelli, Assessora alle Attività produttive - per adeguarci alle ultime disposizioni nazionali, in modo da dare certezze agli operatori. In questa fase transitoria, l’Amministrazione si adopererà per modificare il regolamento attuale in modo tale da coniugare le esigenze degli esercenti, il rispetto del decoro e la vivibilità dei quartieri. Nel frattempo, da subito, avvieremo controlli mirati per garantire la legalità e tutelare gli operatori che hanno agito in linea con le regole”.

Edifici scolastici, approvato progetto di fattibilità su accordo quadro triennale per interventi di manutenzione straordinaria

La Giunta Capitolina ha approvato il progetto di fattibilità relativo all’accordo quadro triennale per interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di proprietà di Roma Capitale. Si tratta di un progetto di investimenti che consentirà lo svolgimento di lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di conservazione delle strutture scolastiche per assicurare funzionalità e continuità delle attività educative. Prevede un importo di 5.100.000 euro che sarà inserito nel Piano di Investimenti 2022-2024. Tra le tipologie di interventi previsti: rifacimenti e riparazioni su facciate, pavimentazioni, intonaci, infissi, impianti idrico-igienici-sanitari, coperture, spazi esterni.

Approvata delibera per manutenzione ed efficientamento energetico di immobili Erp e scuole

La Giunta Capitolina ha approvato una delibera per accedere all’Avviso di gara della Regione Lazio che riguarda il finanziamento di opere pubbliche legate al Pnrr. Nello specifico si tratta di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili Erp (Edilizia residenziale pubblica) di Via Satta – Via Smith, Piazza Balsamo Crivelli, Via Pisino, Via delle Alzavole – Via dell’Usignolo, Via Vincon – Via Forni – Via dei Sommergibili, per un valore totale degli interventi di oltre 76 milioni di euro.

Rientra nella stessa delibera anche l’approvazione di interventi, per importo complessivo di 2 milioni di euro, di manutenzione ordinaria e straordinaria con studi di fattibilità già approvati che riguardano: manutenzione straordinaria e lavori di efficientamento energetico dell’Asilo Albero d’Oro in Piazza Borgoncini Duca; manutenzione straordinaria negli immobili di via della Greca – Via dei Cerchi e vie Petroselli; impermeabilizzazione e installazione di impianto fotovoltaico della Scuola Mazzacurati. In particolare, per quanto riguarda la Scuola Mazzacurati, la delibera conferma gli impegni sul suo completamento assunti durante un sopralluogo a Corviale a novembre dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini.

Approvata delibera su sistema di premialità per l’approccio MaaS - Mobility as a Service

La Giunta Capitolina ha approvato una delibera che permette ad Atac di acquisire un portafoglio elettronico di titoli di viaggio per un valore di oltre 2,9 milioni di euro al fine di alimentare un sistema di premialità per gli utenti previsto nel MaaS - Mobility as a Service, un nuovo approccio che intende riunire ogni singola modalità di transito sotto un’unica applicazione su cui gli utenti possono contare per trovare il percorso migliore per il loro viaggio, con un accesso snello e conveniente alla multimodalità e all’intermodalità, sia per brevi che per lunghi viaggi.

“La delibera approvata - ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè - è molto importante perché rappresenta l'ultimo tassello per avviare la MaaS a Roma permettendo ad Atac di utilizzare 2,9 milioni per dar vita ad un sistema di premialità, legato alla stessa MaaS, volto a favorire gli utenti più virtuosi che sceglieranno di utilizzare la app, riducendo di conseguenza il traffico veicolare privato. Questa delibera ha dunque l’obiettivo di dare grande impulso all’utilizzo della Mobility as a Service, che è la grande sfida degli anni che abbiamo davanti per incentivare il più possibile l’utilizzo del trasporto pubblico”.

La Giunta, nella stessa seduta, ha inoltre approvato una delibera che autorizza Atac all’emissione di tessere gratuite in favore di cittadine e cittadini ultrasettantenni residenti a Roma con reddito ISEE inferiore a 15.000 euro, per la libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico di Atac e Roma Tpl sul territorio cittadino. "Con questa delibera - ha aggiunto l'Assessore Patané - agiamo per mantenere, in questo particolare momento di difficoltà, le agevolazioni per viaggiare sui mezzi pubblici a beneficio degli ultrasettantenni con redditi bassi ".

Approvazione bilancio d’esercizio 2020 dell’Azienda Speciale ''Farmacap''

La Giunta ha adottato la delibera, che sarà sottoposta all’Assemblea Capitolina, sull’approvazione del Bilancio d’esercizio 2020 dell’Azienda Speciale “Farmacap”. Il provvedimento è un atto propedeutico in funzione della successiva attuazione del piano di risanamento e sviluppo dell’Azienda. Le già annunciate linee guida del Piano, che l’Amministrazione intende approvare entro il 31 gennaio, prevedono che Farmacap resti azienda speciale e che sia in grado di mantenere invariati i livelli occupazionali e, in previsione, di arrivare anche a nuove assunzioni. Viene definita una fase di sviluppo dell'azione aziendale attraverso l'apertura di nuove farmacie comunali e la riorganizzazione totale del servizio di acquisto e di vendita dei farmaci, anche con l'individuazione di nuove procedure di approvvigionamento. Stabilita, inoltre, la revisione del contratto di servizio, proprio per favorire lo sviluppo e il posizionamento sociosanitario dell'azienda, perché continui a rappresentare la peculiarità e la differenziazione di Farmacap rispetto alle farmacie private.