"L’accordo in dirittura di arrivo sulla creazione della lista Stati Uniti d’Europa è una notizia bellissima. +Europa, Italia Viva, PSI, Volt, Libdem: queste sono le forze sedute intorno al tavolo e che insieme stanno dando vita a un grande progetto liberal democratico per l’Europa, contro i populismi e contro i sovranisti che stanno devastando la politica e avvelenando i pozzi della convivenza civile. Chi si chiama fuori perché coltiva i rancori del passato, invece di concentrarsi sul futuro, deve assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Cavalcare montature mediatiche su inesistenti candidature in Sicilia è un tentativo maldestro di sfuggire a quella responsabilità.

Il fatto è che usare questi metodi non è solo un po’ vigliacco, è anche enormemente inutile. Perché alla fine la realtà dei fatti prevale sul chiacchiericcio di chi prova a distruggere un progetto che è importante per il futuro dei giovani europei. È per loro che io metterò anima, corpo, energia ed entusiasmo per sostenere la Lista Stati Uniti d’Europa. Non vedo l’ora che si concludano i lavori e che abbia inizio questa avventura bellissima!". Così l'esponente di Italia Viva Lisa Noja su X.