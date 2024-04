"Ho promosso quest'oggi una conferenza stampa, con l'importante partecipazione del collega Ugo Cappellacci, Presidente Commissione Sanità alla Camera, che ha permesso di porre massima attenzione ai problemi sollevati dall'Associazione Pazienti Malattie Oculari, come è giusto facciano le Istituzioni". Lo spiega l'On. Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia. "Sono convinta – prosegue Mazzetti – che i relatori abbiano posto un problema reale: i rimborsi scarsi, i pochi professionisti che operano nel pubblico a fronte delle liste di attesa che possono arrivare all'anno (così è successo anche nella mia Toscana) e soprattutto l'importanza della qualità della vista che contribuisce alla qualità della vita sempre, a maggior ragione in età avanzata".

"Non sono contraria, anzi, alla medicina privata – precisa Mazzetti -, perché dobbiamo smetterla di far credere che il privato sia il male assoluto: ci deve essere una cornice chiara per un'integrazione virtuosa pubblico-privato, magari anche incentivando di più le persone a dotarsi di polizze sanitarie, visto che solo il 13% - secondo un sondaggio di Euromedia Research presentato sempre quest'oggi - ne ha una che copre visite e interventi". "Per adesso, lo spostamento dei nuovi tariffari dei Livelli Essenziali Assistenza sanitaria (Lea), che sarebbero dovuti entrare in vigore in questo mese, al gennaio 2025 è un passaggio positivo e non scontato, viste le complessità che stiamo affrontiamo; cerchiamo tutti di fare di più, partendo dal confronto franco e sincero con gli operatori e gli esperti del settore. Il governo ha sempre dimostrato di esserci, come ha fatto il ministro Bernini con gli accessi alla facoltà di medicina, in quanto la sanità è indispensabile per la persona e dev'essere vista come un investimento e non come un costo", conclude.