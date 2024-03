“Non mi aspettavo nulla di diverso. C'era un solo partecipante in quanto gli altri candidati erano delle comparse nel sistema elettorale, un paese assuefatto e condizionato da 24 anni di potere putiniano, con tre giorni di seggi aperti. Non mi aspettavo uno scenario molto differente da quello che abbiamo visto. Sicuramente ci sono stati segni importanti di dissenso, l'appuntamento di mezzogiorno, le attività svolte all'estero dai dissidenti, però vedo risultato in tendenza rispetto le previsioni; non mi aspettavo sconvolgimento rispetto all’agenda che Putin ha già delineato. Considerando che le regioni occupate sono illegittime anche il risultato elettorale in quelle regioni è da considerarsi tale”. Lo ha dichiarato Lorenzo Guerini, Presidente del Copasir e deputato del PD, ospite a Start su Sky TG24.

“A Putin va mandato un messaggio molto forte, cioè che siamo attenti a quello che fa e che siamo pronti ad aumentare il nostro supporto all’Ucraina. Io credo che l’ambiguità strategica, parzialmente utilizzata in questo conflitto, sia efficace se è credibile altrimenti rischia di essere un esercizio retorico non particolarmente utile. Non possiamo mandare i nostri militari, questo significherebbe un’escalation. Noi abbiamo bisogno, come Europa e come Occidente, di dare maggiore intensità agli aiuti militari che stiamo dando all’Ucraina. Le operazioni militari ucraine sono molto influenzate dall’afflusso di munizioni e rifornimenti”. Lo ha dichiarato Lorenzo Guerini, Presidente del Copasir e deputato del PD, ospite a Start su Sky TG24.

“Credo sia giusto dialogare con l’Egitto, perché è un attore importante negli equilibri del mediterraneo. Penso sia giusto mantenere una relazione con tutti i Paesi che si trovano nell’altra sponda del mediterraneo. Questo però non significa nascondere le difficoltà che questa interlocuzione comporta, e non significa tacere sui diritti civili o arretrare sulla richiesta di procedere nell’individuazione dei responsabili dell’omicidio Regeni. Questo è un confronto che deve avere punti chiari e continuando a rappresentare i nostri valori”. Lo ha dichiarato Lorenzo Guerini, Presidente del Copasir e deputato del PD, ospite a Start su Sky TG24.