Riguardo all'incremento dei contagi e a tutte le possibili restrizioni del caso annesse, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Sergio Berlato, esponente quota FDI.

Come giudica l'oggettivo incremento dei contagi, nonostante la vasta percentuale di vaccinati in Italia?

"Con l’arrivo della stagione invernale ed analizzando l’andamento dei contagi di Paesi come Israele a seguito dell’inoculazione della seconda o terza dose di queste terapie geniche sperimentali, l’aumento dei contagi era assolutamente prevedibile".

Qual è il suo punto di vista nel merito?

"La scienza continua a ripeterci che i vaccinati possono contrarre il virus e trasmetterlo tanto quanto i non vaccinati. La falsa illusione dell’immunità, sbandierata dalla comunicazione confusa del Governo italiano, ha creato il paradosso di far abbassare la guardia a molti cittadini contro il Coronavirus, facendo loro tralasciare le più elementari regole di natura igienco sanitaria, come lavarsi frequentemente le mani e mantenere il distanziamento sociale".

Si sente di escludere in qualsiasi modo la possibilità di nuovi lockdown?

"Eventuali lockdown, con cui il Governo insiste a minacciare gli italiani, non saranno colpa di chi ha liberamente deciso di non sottoporsi alla vaccinazione di massa, ma delle politiche distopiche attuate, che non hanno inciso lì dove il contagio corre: trasporto pubblico, luoghi particolarmente affollati e scuole. Non è tollerabile che dopo due anni si parli ancora di chiusure, stato di emergenza, salvare il Natale e colori delle Regioni".