Oleh Ustenko, consigliere economico del presidente Zelensky, ha affermato che l'Ucraina ha chiesto assistenza finanziaria al G7, mentre il Paese sta valutando anche l'emissione di obbligazioni dello 0% per coprire il deficit nei prossimi 6 mesi. L’Ucraina ha bisogno di 50 miliardi di dollari per coprire il disavanzo di bilancio. Lo scrive The Kyiv Independent.