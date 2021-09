Si lavora al "Piano lavoro", pensato dal Governo, per aiutare sia i beneficiari del Reddito di Cittadinanza o di qualsivoglia ammortizzatore sociale che i giovani 'Neet', ovvero le categorie fragili. Per il progetto, che coinvolgerebbe almeno 3 milioni di persone entro il 2025, sarebbero destinati 4,9 miliardi di euro, sottolinea il ministro Andrea Orlando alle parti sociali in causa.