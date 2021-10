"Non c'è più nulla che blocchi il decollo di Ita dal 15 ottobre dal punto di vista operativo". Lo ha dichiarato Alfredo Altavilla, presidente della compagnia area, aggiungendo che "nei prossimi giorni" saranno perfezionate anche "le assunzioni per il personale di terra". E sottolinea: "Sarei un pazzo scatenato, irrispettoso dei soldi dei contribuenti, se dicessi che Ita può sopravvivere come operatore stand alone. Il destino di Ita è di essere integrato in uno dei grandi gruppo, ma di essere integrato a condizioni di pari dignità con gli altri dell'alleanza e non, come accaduto in passato ad Alitalia, trattata come se fosse il parente povero".