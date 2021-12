Il Partito Democratico continua a essere il primo in Italia per quanto riguarda le intenzioni di voto. È quanto emerge dal sondaggio politico che Swg ha realizzato oggi per il Tg La 7. Nello specifico Pd al 22,1%, Fdi al 20,2%, Lega al 19% e M5s al 14,3%. Seguono poi Forza Italia al 7,7%, Azione al 3,8%, Verdi al 2,5% e Mdp Articolo 1 al 2,3%. Ultimi posti ricoperti rispettivamente da Sinistra Italiana (2,2%) e Italia Viva (2,1%).