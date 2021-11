Il Partito Democratico (20,8%) resta il partito con più consensi, secondo il sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani. Secondo Fratelli d'Italia, confermato al 19,8 per cento. Terzo partito resta la Lega (19,1%) anche se in calo, seguita dal Movimento 5 Stelle (15,5%). Di seguito il dettaglio delle percentuali:

Pd: 20,8% (+0,1)

Fdi: 19,8%

Lega: 19,1% (-0,9)

M5S: 15,5% (-1)

Forza Italia: 8,5 (+0,5)

Azione: 2,3% (+0,3)

Più Europa: 2,3% (+0,3)

Italia Viva: 2%

Europa Verde-Verdi: 1,9% (-0,1%)

Sinistra italiana: 1,9%, (-0,1)

Articolo 1: 0,9 (-0,3%)