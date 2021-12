"Siamo davvero indignati per il modo in cui Giani e la sua Giunta stanno trattando i cittadini toscani", afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. "La nostra affermazione matura a seguito di una breve, ma significativa cronistoria dell’iter di questo bilancio regionale. In pratica la Giunta lo ha approvato il 24 novembre ed è pervenuto in Consiglio solo il 10 dicembre; dopodiché, una raffica di Commissioni, talvolta convocate affannosamente all’ultimo tuffo, sono state chiamate a votarlo senza che vi sia stata consegnata la relazione dei revisori dei conti (chiamati a dare conferma della legittimità dell’atto); un bilancio da gestione ordinaria, proprio perché meramente transitorio in assenza dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali", aggiunge la consigliera leghista.

"Tale bilancio peraltro prevede ridimensionamenti significativi in settori per noi strategici come la salute, lo sviluppo economico e le politiche per il lavoro, senza tenere di conto, in quanto ad invarianza legislativa, del disavanzo del sistema sanitario regionale del 2021", continua la rappresentante della Lega "Nel pomeriggio odierno - insiste Montemagni - giunge, finalmente, un maxi-emendamento infarcito di mirati finanziamenti ad hoc, molti a macchia di leopardo, anche di poche decine di migliaia di euro, tipico di una qualsiasi circoscrizione".

"Il tutto - conclude Elisa Montemagni - senza affrontare minimamente il nodo cruciale del disavanzo in Sanità, che secondo IRPET ammonterebbe a 330 milioni di euro, mentre per Giani a meno di 200 milioni e senza affrontare le criticità che ancora permangono, così come sostiene la Banca d’Italia nel suo ultimo rapporto sull’economia regionale, sul piano socio economico; insomma, una sorta di presa in giro che, attenzione, non investe solo noi della Lega, ma, come detto, tutti i nostri corregionali, ad oggi, totalmente all’oscuro di quello che potrà accadere, fra aggiustamenti vari, nel 2022".