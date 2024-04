"In #Basilicata ha vinto Vito Bardi. Ha vinto il candidato di @forza_italia. Ha vinto il centrodestra unito. Hanno vinto i lucani che hanno scelto di sostenere il nostro Buon Governo per altri 5 anni. Congratulazioni al Presidente Bardi e a tutti gli eletti in Consiglio Regionale". Lo scrive su X il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.