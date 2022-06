“Nelle giornate di domani 4 giugno e domenica 5 giugno nella città di Roma sarà allerta da bollino rosso per le ondate di calore. Domenica bollino Rosso anche per Rieti e Frosinone. È operativo il piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l’obiettivo di garantire l’assistenza nelle giornate con le temperature più elevate. Massima attenzione dunque, soprattutto per i bambini e gli anziani, evitare di uscire nelle ore più calde e bere molta acqua”.

Lo annuncia l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato in merito al bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute. Nello specifico domani saranno due le città con il bollino rosso, il massimo livello di emergenza che indica condizioni a rischio per tutta la popolazione: Campobasso e Roma, con quest'ultima che vedrà una temperatura massima percepita di 34 gradi. In sei città del Lazio sono attivi specifici sistemi di allarme con l’obiettivo di modulare gli interventi: Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia. I bollettini d’allarme sono pubblicati ogni giorno sul sito del Ministero della Salute a questo indirizzo www.salute.gov.it/caldo e sul sito del Dipartimento di epidemiologia del Ssr - Asl Roma 1 - Lazio: www.deplazio.net e sulla App Caldo e Salute dove sono riportate tutte le informazioni, i bollettini relativi alle ondate di calore e tutte le raccomandazioni utili per combattere il caldo.