“Mi fa impazzire Salvini che viene qui e parla di sicurezza : a Napoli e provincia sparano ogni giorno e ogni giorno bruciano un negozio ma con un nuovo metodo, non ti bruciano il negozio se non paghi. lo fanno prima per intimidirti, per terrorizzarti e poi ti chiedono il pizzo. Salvini vuole farci credere che a rubare il futuro dei nostri figli siano gli immigrati ma se avesse usato la stessa rabbia che ha contro gli immigrati per combattere la camorra, oggi il mezzogiorno sarebbe diverso . A rubarci il futuro è la camorra, non gli immigrati “, lo ha detto il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto aprendo “il Discorso della cultura” di Matteo Renzi , questa mattina al Museo Archeolgico virtuale della città .