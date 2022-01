Sono 18.413 i nuovi casi (+34,7%) in Emilia Romagna, a fronte di circa 62mila tamponi effettuati, come ha comunicato la stessa regione nel bollettino odierno. +7,5% di ricoveri nei reparti Covid, mentre -0,7% nelle terapie intensive (77,9% non vaccinati). I decessi sono 24. Infine, 1 milione e 530mila le terze dosi fatte