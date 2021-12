"Sto seguendo in queste ore questa grande novità che ha introdotto il Governo nazionale: da oggi deve diventare obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno. Cari fratelli, in Campania l'uso della mascherina è rimasto obbligatorio sempre, anche in estate. Ma devo però constatare con grande amarezza che non tutti hanno rispettato l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto". Sono le parole del Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca.