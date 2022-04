“Con un voto unanime oggi abbiamo approvato un’importante legge per contrastare efficacemente la violenza contro le donne, demandando all’Istat di raccogliere e pubblicare i dati in forma disaggregata e uniformi su base nazionale, tenendo conto delle numerose variabili che possono influire sulla vulnerabilità delle vittime. Ciononostante, il testo giunto in seconda lettura dal Senato conteneva una mancanza, evidenziata da numerose associazioni e che non poteva essere ignorata: tra le variabili statistiche non era stata inclusa la disabilità delle vittime”.

Lo dichiara la deputata Lisa Noja, capogruppo di Italia Viva in Commissione Affari Sociali a Montecitorio. “Con un mio ordine del giorno, accolto dal Governo, abbiamo reso ancora più completa questa legge, visto l’impegno di adottare, anche in fase attuativa del provvedimento in esame, le iniziative necessarie all’adozione di strumenti e procedure di rilevamento e valutazione della diffusione, della gravità e delle conseguenze del fenomeno della violenza di genere ai danni delle ragazze e delle donne con disabilità, come, ad esempio, la disaggregazione dei dati anche per la variabile delle diverse disabilità. Si tratta di un impegno coerente e consequenziale a quanto avevamo già previsto in una mozione, a mia prima firma, approvata all’unanimità dalla Camera nell’ottobre 2019. Anche in questa circostanza vigileremo affinché questo impegno del governo sia applicato in concreto cosicché si possano conoscere e dunque contrastare con più efficacia i tanti, spesso taciuti, casi di violenza contro le donne con disabilità”, conclude.