Nel periodo storico in cui viviamo "abbiamo la grande opportunità di rappresentare al mondo la nostra storia, la nostra cultura. I turisti vogliono curiosare nella varietà della nostra cultura e noi dobbiamo predisporci per fare tutto ciò”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo alla terza e ultima giornata del Feuromed, il festival euromediterraneo dell’economia che si volge al Centro congressi della Università Federico II di Napoli.

Sangiuliano ha ribadito che l’Italia è pronta a portare avanti questa affascinante sifda. “I musei italiani, lo dico con orgoglio, sono molto cambiati – ha spiegato -. A Capodimonte è attivo un finanziamento per 40 milioni di euro per l’efficientamento energetico. Poi c’è l’Albergo dei poveri”.

“Con il sindaco di Napoli i rapporti sono eccellenti e stiamo lavorando per il Maschio Angioino. Pompei – ha aggiunto il Ministro – è stabilmente al di sopra dei ventimila visitatori, non è più la Pompei del grande degrado di qualche anno fa. In questo momento a Pompei sono attivi più scavi di quanti non ce ne siano stati negli ultimi venti anni”. Sangiuliano ha inoltrato ricordato che “in questo momento in Campania sono attivi a vario titolo 800 milioni di euro di investimenti diretti del MiC. Non solo i fondi del Pnnr, anche i fondi del Piano nazionale complementare, i fondi per lo spettacolo, per il teatro per la musica dal vivo. Sono fondi molto concreti che stiamo cercando di spendere con onestà ed efficienza”. “I numeri ci danno ragione”, ha concluso.