Domani, venerdì 3 maggio, alle ore 10:00, a Viareggio, presso l'Hotel Principe di Piemonte, si terrà un convegno dal titolo "BLUE ECONOMY: CANTIERISTICA NAVALE ED ECOSOSTENIBILITÀ", dedicato alla promozione della crescita sostenibile del settore marittimo nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. L'evento è organizzato da Confindustria Nautica con il patrocinio della PAM, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Interverranno, in rappresentanza della PAM, l' on. Deborah Bergamini e l'on. Giulio Centemero, e sarà presente anche il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

L'obiettivo dell'evento è delineare il futuro della nautica da diporto in un contesto dove l'attenzione per le politiche ambientali acquisirà sempre più importanza. Sarà un'opportunità unica per promuovere il distretto nautico della Toscana e di Viareggio anche a livello internazionale.

"Al ruolo della cantieristica da diporto italiana, leader globale assoluta, corrisponde un altrettanto rilevante ruolo di leadership mondiale di Confindustria Nautica" - spiega l'on Deborah Bergamini -"L'Associazione che rappresenta tutta la filiera a livello nazionale e internazionale ha costituito un Comitato sostenibilità e organizzato le prime due edizioni del Forum mondiale sulla sostenibilità del settore, oltre a presidiare la normativa nazionale europea ed internazionale a supporto delle imprese e dei consorzi locali. Assumono sempre più importanza il ruolo dello stakeholder e il confronto con le istituzioni, le realtà territoriali e i centri servizi, affinché si costruiscano politiche industriali coerenti ed efficaci. Con Confindustria Nautica e con il settore da tempo portiamo avanti politiche di attenzione alla nautica, nell'interesse della ricchezza e dell'occupazione che questo può generare sui nostri territori".

"La cantieristica da diporto è uno dei pochi settori industriali nei quali l'Italia è leader mondiale assoluta, con una percentuale degli ordini mondiali di superyacht del 50%, che la vede preceduta dalla sola filiera industriale dell'occhialeria, e con una crescita dell'export del +240% negli ultimi vent'anni. Confindustria Nautica ha organizzato le prime due edizioni del Forum mondiale sulla sostenibilità del settore, che è primo anche in questo campo e va tutelato dall'acritica applicazione di soluzioni pensate, anche incongruamente, per altri ambiti" - chiarisce il Presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. - "L'opportunità di questo incontro, di cui ringrazio l'On. Deborah Bergamini e l'On. Giulio Centemero, nel distretto mondiale della nautica con la presenza del Ministro dell'Ambiente e in una cornice di internazionalità come quella assicurata dal Principe di Piemonte, ci offre un'occasione molto importante di confronto".