“I 6100 collaboratori scolastici licenziati il 15 aprile potranno concludere l’anno scolastico. Non è stato facile, ma abbiamo ottenuto questo straordinario risultato grazie all'impegno del Ministro Valditara, della Lega e di tutto il centrodestra. Il decreto-legge del 30 aprile entra in vigore oggi: si proroga così la possibilità di stipulare contratti fino al 15 giugno 2024. E adesso al lavoro per la graduatoria dei 24 mesi, a fari spenti, come sempre”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Istruzione.