“Personaggi in cerca di visibilità continuano a sfruttare il 1° maggio per veicolare messaggi che non riguardano affatto la condizione dei lavoratori. Simili oscenità vanno condannate con fermezza, ma a distanza di ventiquattr’ore ancora non abbiamo sentito esprimersi né la segretaria del Pd, Elly Schlein, che pure dovrebbe solidarizzare con un’altra donna vittima di insulti sessisti, né i vertici dei sindacati, organizzatori del concerto in cui si è consumato questo schifo. A Giorgia Meloni la mia solidarietà, sicuro che questi affronti non ci piegano ma ci rafforzano”.

Lo afferma in una nota il senatore Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia.