"Saggia @MLP_officiel, condivido e rilancio le sue parole: è un onore averla come amica e alleata per riportare buonsenso e ordine in questa Europa senza bussola. La migliore risposta, a Macron e ad altri sconsiderati che giocano col fuoco, sarà quella che daranno i cittadini europei col loro voto. Ne va del futuro dei nostri popoli e dei nostri figli: non facciamolo scegliere da altri!". Lo scrive su X il vicepremier Matteo Salvini.