"Ma davvero Massimo Zedda e il Pd il veto che Giuseppe Conte ha messo su@Azione_it a Cagliari? E poi mi spiegherete che siamo diventati tutti fascisti ovviamente, come in Basilicata. Ma @ellyesse non era quella che voleva unire le opposizioni? Purtroppo sono tutti schiavi delle bizze dell’avvocato del popolo, altro che alleanze per battere la destra". Lo scrive su X il deputato di Azione, Matteo Richetti.