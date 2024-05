"Una sola parola: vergogna. Ciò che è accaduto ieri durante una manifestazione per il 1° maggio a Foggia è inqualificabile. Le parole di tale Gennarone rivolte al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono di una violenza inaudita ed irripetibili. Esprimo la piena solidarietà e la forte condanna a chi ha pronunciato gli insulti sessisti e a chi non ha preso le distanze da questo spettacolo indecoroso a distanza di 24 ore. Ancora una volta si utilizza la Festa dei Lavoratori per altri biechi fini”. Così in una nota l’On. Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.